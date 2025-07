Le Hard Rock Stadium de Miami accueillera ce 1er juillet 2025 à 20h un duel au sommet entre deux géants du football européen : le Real Madrid et la Juventus Turin. Une affiche prestigieuse pour cette première journée de la Coupe du Monde des Clubs, entre deux formations en quête de confirmation.

Un choc entre ambition et revanche

Le Real Madrid aborde cette rencontre avec une confiance renforcée par ses récentes performances. Sur ses cinq derniers matchs, le club merengue affiche un bilan impressionnant : 4 victoires et 1 nul. À l’inverse, la Juventus connaît un parcours plus inégal, avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur la même période.

Mais au-delà de la forme du moment, cette confrontation ravive une rivalité européenne historique. Lors de leurs cinq dernières confrontations directes, le Real s’est imposé à trois reprises, contre une seule victoire pour la Juve, et un match nul. Un léger avantage psychologique pour les Espagnols, qui entendent bien le concrétiser sur le terrain.

Objectifs croisés et pression maximale

En Coupe du Monde des Clubs, chaque match compte. Pour le Real Madrid, favori naturel du groupe, une victoire d’entrée serait le moyen idéal d’asseoir son autorité. Pour la Juventus, il s’agit de rebondir et de marquer des points précieux pour viser une qualification en phase finale.

Le classement n’est pas encore établi (première journée), mais l’enjeu est clair : éviter le faux pas. Avec un effectif complet et en forme, le Real pourra s’appuyer sur ses cadres expérimentés. Côté turinois, la clé sera sans doute la rigueur défensive et la capacité à profiter de chaque opportunité.

Un duel à suivre de près

Le rendez-vous du 1er juillet promet une confrontation engagée, tactique et spectaculaire. Entre la régularité madrilène et la résilience italienne, le duel s’annonce incertain mais passionnant.

La rencontre Real Madrid – Juventus à suivre sur la chaîne DAZN à compter de 20h (heure locale)