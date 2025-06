Après une première journée marquée par les qualifications de Chelsea et Palmeiras, la deuxième salve des huitièmes de finale du Mondial des Clubs 2025 promet deux affiches électrisantes. Ce samedi 29 juin, les regards se tourneront vers les confrontations Paris Saint-Germain vs Inter Miami et Flamengo vs Bayern Munich, deux chocs intercontinentaux aux styles de jeu très différents.

PSG – Inter Miami : le duel des stars à 17h

Le premier match du jour mettra aux prises le Paris Saint-Germain et Inter Miami CF à 17h. Le club de la capitale française, fort de son expérience européenne et d’un effectif renouvelé autour de ses jeunes talents, entend bien franchir ce cap sans trembler. Face à lui, le club de Lionel Messi, vainqueur de la MLS 2024, espère créer la surprise en s’appuyant sur son attaque sud-américaine explosive.

Le PSG reste sur une série d’invincibilité en Ligue 1 et a récemment remporté le Trophée des Champions. En face, Inter Miami affiche une forme contrastée, mais reste une équipe imprévisible, notamment dans les grands rendez-vous.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match PSG – Inter Milan : 17h heure locale et sur la chaîne DAZN

Flamengo – Bayern Munich : choc des titans à 21h

Le deuxième match de la journée, à 21h, opposera Flamengo, l’un des géants du football brésilien, au Bayern Munich, machine à gagner du football européen. Ce face-à-face est sans doute l’un des plus attendus de ce tour. Flamengo, auréolé de son titre en Copa Libertadores, compte sur sa ferveur et la cohésion de son effectif. Le Bayern, de son côté, reste un redoutable prétendant au titre mondial, même si sa saison 2024–2025 a été marquée par une concurrence accrue en Bundesliga.

Les deux équipes se sont déjà affrontées en finale du Mondial des Clubs 2013, et la revanche s’annonce intense. L’enjeu est clair : rejoindre Chelsea et Palmeiras en quarts de finale.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Flamengo – Bayern Munich : 21h (heure locale) et sur la chaîne DAZN