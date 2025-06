Plus de 400 boxeurs représentant 31 pays prendront part à la Coupe du monde de boxe 2025, prévue du 30 juin au 6 juillet au Palais des arts martiaux Zhaksylyk Ushkempirov, à Astana, au Kazakhistan, a annoncé la World boxing dans un communiqué.

Plusieurs athlètes olympiques et anciens champions de la Coupe du monde de boxe seront en lice dans les vingt catégories de poids, dix pour les hommes et dix pour les femmes, précise la World Boxing.

Les pays ayant confirmé leur participation sont : l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Taipei chinois, la Colombie, la Croatie, la République dominicaine, l’Angleterre, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Iran, l’Italie, le Japon, le Kazakhstan, la Corée du Sud, le Kirghizistan, la Mongolie, le Nigéria, la Norvège, les Philippines, la Pologne, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Turquie, les Etats-Unis et l’Ouzbékistan.

La Coupe du monde de boxe est un format de compétition développé par la World Boxing dans lequel les boxeurs et boxeuses d’élite accumulent des points de classement sur plusieurs étapes de compétition au cours de l’année civile.

Il est conçu pour apporter une plus grande structure et un plus grand sens au calendrier des compétitions de boxe de style olympique et culmine dans un événement final où les vainqueurs d’étape et d’autres boxeurs de haut niveau s’affrontent pour le trophée de la Coupe du monde de boxe.