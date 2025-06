Le gouvernorat de Sfax se distingue nettement cette année en obtenant les taux de réussite les plus élevés à la session principale du baccalauréat 2025, selon les statistiques officielles publiées dimanche par le ministère de l’Éducation.

En effet, les délégations régionales de l’éducation de Sfax 1 et Sfax 2 occupent respectivement la première et la deuxième place nationale, avec des taux de réussite remarquables atteignant 55,75 % et 54,89 %. Médenine complète ce podium en se plaçant troisième avec 50,75 % de réussite.

La délégation régionale de l’Ariana se hisse à la quatrième place avec un taux de 47,95 %, suivie de près par Mahdia (47,12 %), Tunis 1 (46,85 %), et Sousse en septième position avec 46,68 %.

À l’autre extrémité du classement, les régions ayant enregistré les plus faibles taux de réussite sont notamment Kairouan (31,54 %), Zaghouan (31,19 %), Jendouba (28,26 %), Gafsa (28,02 %) et enfin Kasserine, qui ferme le classement national avec seulement 24,53 % d’élèves admis.

Autre donnée significative : cette année encore, les filles se démarquent largement, représentant plus de 63 % des élèves admis sur l’ensemble des 53 721 candidats reçus.

Pour mémoire, le taux global de réussite à la session principale du baccalauréat 2025 a atteint 37,08 % à l’échelle nationale.