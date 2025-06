Tunis, 22 juin (TAP) – Jihed Rezgani, élève au lycée « La Nouvelle Medina 3 » dans le gouvernorat de Ben Arous, vient de réaliser une performance exceptionnelle en obtenant la meilleure moyenne nationale au baccalauréat 2025, dans la filière Sciences de l’Informatique, avec une note remarquable de 19,53/20.

Interrogé par l’agence TAP, le jeune lauréat n’a pas caché sa surprise, affirmant néanmoins que ce résultat est le fruit d’un travail assidu, régulier et approfondi, mené tout au long de l’année scolaire. « La réussite dépend à la fois d’une discipline personnelle rigoureuse et de l’accumulation de savoirs théoriques et pratiques », a-t-il déclaré.

Passionné par les sciences informatiques, Jihed n’a pas attendu son baccalauréat pour s’investir activement dans ce domaine. Il confie avoir déjà conçu plusieurs applications informatiques, notamment une dédiée à la gestion et à la prise en charge des malades pendant la pandémie de Covid-19, facilitant ainsi le travail des spécialistes.

Son implication active dans divers clubs informatiques lui a permis d’approfondir sa connaissance de ce vaste secteur, d’explorer ses différentes branches, et de développer continuellement de nouvelles compétences scientifiques et techniques.

Reconnaissant, Jihed Rezgani attribue également cette réussite exceptionnelle au soutien constant de sa famille et à l’engagement sans faille du corps enseignant, soulignant leur rôle décisif dans son parcours d’excellence.

À présent, son ambition est de poursuivre ses études supérieures dans une université prestigieuse à l’étranger, spécialisée dans les nouvelles technologies et l’informatique avancée.