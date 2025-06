OCI à Istanbul : Tunisie et Turquie renforcent leur coopération bilatérale et multilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, s’est entretenu dimanche, avec son homologue turc Hakan Fidan.

Nafti participe les 21 et 22 juin, à la réunion ministérielle des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), organisée à Istanbul.

La rencontre a permis de mettre en avant l’importance de la coordination entre les deux pays dans le cadre de l’OCI et au sein des autres espaces d’appartenance commune, notamment dans le contexte des relations de coopération que la Tunisie et la Turquie entretiennent au niveau euro-méditerranéen, ainsi que de leurs aspirations communes à consolider les fondements de la sécurité, de la stabilité et de la solidarité dans cet espace stratégique, selon un communiqué du département publié dimanche.

Les deux ministres ont passé en revue les relations de fraternité historiques liant les deux pays. Ils ont, également, évoqué la coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, compte tenu des potentialités disponibles dans les deux pays dans des domaines aussi divers que l’économie, l’investissement, le commerce et le tourisme, en plus des secteurs académique et artistique.

Mohamed Ali Nafti a, également, rencontré, ses homologues de nombre de pays arabes, africains et asiatiques.

Il s’est entretenu avec le Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations, Envoyé spécial pour la lutte contre l’islamophobie, Miguel Ángel Moratinos.

Les deux parties ont souligné l’importance du dialogue entre les acteurs internationaux, qu’ils représentent leurs États, leurs sociétés, les organisations auxquelles ils appartiennent ou en tant qu’individus. L’objectif est de promouvoir les valeurs de justice, d’égalité, de compréhension et de coexistence pacifique entre les peuples, contribuant ainsi à rejeter les manifestations de violence, d’extrémisme et d’exclusion, tout en renforçant les piliers de la sécurité, du développement et de la stabilité, qui restent l’objectif ultime de toute action humaine.