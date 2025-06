Dans le cadre de son engagement en faveur du développement industriel et de l’intégration régionale, Ennakl Automobiles, importateur officiel des marques SEAT et CUPRA en Tunisie, a pris l’initiative d’organiser une rencontre stratégique à Tunis, réunissant plusieurs fournisseurs locaux et partenaires du secteur des composants automobiles.

À cette occasion, Monsieur Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, a eu l’honneur de recevoir Monsieur Marc Riera Schöngarth, Vice-président des achats de SEAT, marque du groupe Volkswagen. Cette visite de haut niveau a permis de renforcer les liens entre SEAT-CUPRA et l’écosystème industriel tunisien, et d’initier un dialogue structuré autour des opportunités de collaboration et d’intégration dans la chaîne de valeur du groupe.

L’événement a rassemblé plusieurs fournisseurs tunisiens, représentant les diverses expertises du secteur, qui ont eu l’opportunité de présenter leurs capacités de production, leur savoir-faire et leur potentiel d’exportation.

Cette initiative a également été l’occasion pour Ennakl de présenter en avant-première le nouveau modèle CUPRA Terramar, une version thermique du futur SUV compact de la marque, illustrant la montée en puissance de CUPRA sur le marché international et son intérêt croissant pour le tissu industriel régional.

À propos de la Tunisian Automotive Association (TAA)

La Tunisian Automotive Association (TAA), fondée en février 2016, est une association professionnelle à but non lucratif née de la volonté des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie. Elle œuvre activement à favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur. La TAA a également pour rôle d’accompagner les autorités tunisiennes dans leurs efforts pour développer et promouvoir l’industrie automobile en Tunisie.

À propos d’Ennakl Automobiles

Ennakl Automobiles est l’importateur officiel des marques SEAT et CUPRA en Tunisie , sous la direction de Monsieur Anouar Ben Ammar, Directeur Général, l’entreprise s’engage à jouer un rôle moteur dans la dynamisation de l’écosystème automobile local et la valorisation des compétences industrielles tunisiennes.