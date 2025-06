Kébili : La Maison des Jeunes de Mansoura mobilise art et sport contre la drogue

La Maison des Jeunes de Mansoura, située à Kébili-Nord, organise à partir de vendredi, et pour une durée de deux jours, une manifestation dédiée à la prévention des addictions et à la lutte contre la drogue, sous le thème « Non à l’addiction, non à la drogue ».

Placée sous le slogan « Par l’art et le sport, nous luttons contre la violence et l’addiction », cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse aux dangers des comportements à risque, selon la responsable de l’animation au sein de ladite structure, Chahrazed Ben Hassan.

Elle a souligné à l’Agence TAP que cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, plus précisément dans son deuxième axe relatif au bien-être social et aux modes de vie sains, notamment dans l’objectif spécifique de prévenir et protéger les jeunes des comportements à risque.

Le programme de cette manifestation a démarré ce matin avec l’ouverture d’un tournoi amical de football, suivi par un cercle de discussion ouvert réunissant les habitants et les jeunes de Mansoura autour de la question des comportements à risque.

Ben Hassan a souligné que cette initiative vise à renforcer le rôle de la famille dans la prévention des comportements liés à la violence et à l’addiction qui menacent leurs enfants, à sensibiliser aux effets néfastes de ces fléaux sur la santé physique, et à mettre en avant l’importance de l’activité physique dans la prévention.

Elle a également insisté sur la nécessité d’encourager les jeunes à occuper leur temps libre par des activités sportives ou culturelles telles que l’art, la lecture, et à fréquenter les maisons des jeunes, qui offrent un encadrement et des espaces adaptés à ces pratiques.

Elle a mis en lumière le rôle essentiel des structures culturelles et de jeunesse dans l’encadrement et la protection des jeunes face aux risques de déviance, lesquels peuvent avoir des répercussions sur la santé de l’individu ou la sécurité de son entourage, menaçant ainsi l’équilibre de la société.

La diversité des clubs présents dans ces institutions permet aux jeunes de s’adonner à divers types de sports et de développer leurs talents dans des domaines tels que le théâtre, la musique, la danse, le cinéma, la photographie, et bien d’autres encore, a souligné la même source.