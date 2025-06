Les grandes lignes de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision ont été dévoilées, jeudi, au cours d’une conférence de presse organisée à la Médina Yasmine Hammamet.

Organisé par l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU), cette édition 2025 se dérouelra du 23 au 25 juin à Tunis et Hammamet. Le festival fêtera cette année son 44ème anniversaire dans une édition spéciale qui aura pour thème “L’espace de convergence et de créativité”.

La Médina Yasmine Hammamet abritera le Salon de la technologie au cours duquel des exposants arabes et étrangers présenteront les dernières innovations, notamment dans le domaine de l’équipement audiovisuel ainsi que des séminaires autour de la production dramatique arabe, l’avenir des médias à l’ère de l’IA et les médias pour enfants.

L’amphithéâtre romain de Carthage abritera le concert d’ouverture qui sera animé par Saber Rebai. Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, accueillera la cérémonie de clôture qui sera marquée par un concert de Karim Thlibi et l’annonce des lauréats.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

La convention de partenariat entre la Tunisie et l’Asbu, signée le 3 février 2023, fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement de quatre éditions du Festival de l’ABU (23è, 24è, 25è et 26è) à travers la préparation du contenu du festival et ses activités parallèles.

Un budget de 97 000 Dollars pour les compétitions

La conférence a eu lieu en presence de Abderrahim Souleimen, Directeur général de l’ASBU, Chokri Ben Nessir, Président directeur général de la Télévision nationale, Henda Ben Alaya , présidente directrice générale de la Radio nationale, Yosr Hazgui, représentante du ministère des Affaires Culturelles ainsi que des représentants d’Arabsat.

Les artistes Saber Rebai et Karim Thlibi qui animeront les concerts d’ouverture et de clôture du festival étaient également présents.

Présentant le prgramme de cette édition, le Directeur général de l’ASBU a annoncé des financements de 97 0000 Dollars alloués aux compétitions. Le festival organise quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles ouvertes aux professionnels des médias de l’audiovisuel, au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats.

Une sélection 299 œuvres dont 145 œuvres radiophoniques et 154 œuvres télévisuelles est au line-up de la 25ème édition. Dans la compétition radiophonique, 109 chaînes sont dans la compétition officielle et 36 autres dans la compétition parallèle.

Parmi les chaînes de radios participantes, 14 chaines membres de l’ASBU dans la compétition officielle et 14 autres chaines privées internationales, diffusant ses programmes en arabe, dans la compétition parallèle.

Sur les 154 œuvres télévisuelles participantes, 107 dans la compétition officielle et 47 autres dans la compétition parallèle. La liste des chaînes de télé participantes comprend 17 établissements télévisuels membres de l’Asbu , 9 chaînes par satellite et 20 sociétés de production.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Hammamet, Abderrahim Souleimen a exprimé sa gratitude à la Tunisie pour toutes les facilités offertes dans l’organisation du festival.

Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

Depuis sa création en 1981, le Festival est organisé à Tunis abritant le siège de l’ASBU, une organisation professionnelle arabe, fondée en 1969, en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l’audiovisuel, Radio et télévision.

Devenu un évènement annuel en 2015, le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Souleiman a annoncé que “le thème de cette édition “L’espace de convergence et de créativité” incarne l’orientation du festival qui se développe, d’année en année”. Cette édition se tient après l’évaluation du contenu de l’édition précédente, a encore dit Souleimen, évoquant un intérêt pour l’innovation sur le plan du contenu aussi bien que le format du festival”.

Pour sa part, Chokri Ben Nessir s’est félicité de l’organisation du festival de l’Asbu en Tunisie qui constitue une tradition et une prestigieuse plateforme médiatique et culturelle arabe pour la coopération, l’échange et le développement des médias arabes.

Henda Ben Alaya a évoqué la couverture radiophonique prévue des différentes manifestations au menu du festival à travers un studio qui sera installé au hall de l’exposition à la Médina Yasmine Hammamet.

Yosr Hazgui a souligné « la volonté du ministère des Affaires Culturelles a renouveler l’accord de partenariat avec le festival de l’Asbu pour les années à venir ».

Elle a encore évoqué les préparatifs en cours en prévision de la tenue du festival, notamment à l’amphithéâtre romain de Carthage et au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture, qui abriteront les concerts d’ouverture et de clôture.

Spectacles de Saber Rebai et Karim Thlibi

Saber Rebai a annoncé que son spectacle sera composé d’un cocktail de ses nouvelles et anciennes chansons, notamment celles inspirées du patrimoine. Habitué à donner des spectacles sur la scène de l’amphithéâtre de Carthage, l’artiste estime “une grande responsabilité pour tout artiste” de se produire à ce prestigieux théâtre romain.

Karim Thlibi a présenté son spectacle intitulé “Al Khailou allaylou” qui comprend une variété de chansons du patrimoine musical arabe avec notamment un poème du célèbre poète Al Mutannabi (915-965) “Al Khailou allaylou” (Littéralement : les chevaux et la nuit) d’où vient l’appellation du spectacle.

Des chanteurs arabes, accompagnés par l’Orchestre symphonique tunisien et une chorale dirigée par Mehdi Mimouni, animeront ce spectacle qui devra constituer “un axe fédérateur de notre culture, littérature, arts et philosophie arabes”, a indiqué l’artiste.

Plusieurs artistes arabes sont attendus à Tunis dont le chante égyptien Hamada Helal, l’acteur, metteur en scène, compositeur et chanteur irakien Sami Kaftan et les actrices May Omar (Egypte), Jiana Aneed (Syrie), Rania Ismail (Jordanie) et Julia Kassar (Liban).

Chaque année, des figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe sont à l’honneur au Festival de l’ASBU. Pour cette année, Donia Chaouch (Tunisie), Sonia Mrissi (Yémen), Rania Sirouti (Algérie), Abderrachid Moheddine Kalmoy (Somalie) seront à l ‘honneur.

Chaque année, le festival accueille les instances membres de l’Asbu parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes.

La cérémonie d’ouverture sera retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.