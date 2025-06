UGFS-VC, société de gestion de capital-risque, annonce avec fierté l’entrée d’Ekuity Capital dans le tour de table du New Era Fund I, un fonds d’investissement Early Stage dédié aux startups innovantes en Tunisie.

Avec cette souscription, Ekuity Capital rejoint les deux premiers investisseurs du fonds, Smart Capital et UGFS North Africa, portant le montant du premier closing à 7 millions d’euros, sur une taille cible de 15 millions d’euros.

New Era Fund I cible les startups technologiques en phase d’amorçage et de Série A, avec un focus stratégique sur trois secteurs à fort impact :

– L’intelligence artificielle (IA)

– La biotechnologie (Biotech)

– Les technologies vertes (GreenTech)

À propos d’Ekuity Capital

Ekuity Capital, anciennement connu sous le nom de Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement (CTKD), a été créé en 1976 sous la forme d’une joint-venture entre Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain de l’État du Koweït et le gouvernement Tunisien. Avec plus de 800 millions DT d’actifs, Ekuity Capital détient actuellement des participations importantes dans un portefeuille d’environ 15 sociétés. Le premier objectif d’Ekuity Capital est de créer de la valeur en développant des actifs à long terme, en encourageant activement les entreprises à réaliser des investissements générateurs de croissance et de rentabilité, et en accompagnant leurs acquisitions.

À propos de UGFS-VC

UGFS-VC est la filiale spécialisée en capital-risque de UGFS-NA (United Gulf Financial Services – North Africa). Dédiée à l’accompagnement des startups innovantes à fort potentiel, UGFS-VC s’appuie sur l’expertise, l’historique et le réseau de UGFS-NA, un acteur de référence du capital-investissement en Tunisie. Depuis plus de 15 ans, UGFS-NA a structuré 20 fonds d’investissement, mobilisant un total de 240 millions de dinars tunisiens, et a investi dans plus de 100 startups et PME innovantes, contribuant activement au développement de l’écosystème entrepreneurial national.

Grâce à cette nouvelle étape, New Era Fund I renforce sa mission : accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs tunisiens et catalyser une croissance inclusive et durable à travers l’innovation.