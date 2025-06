Sous le slogan « Ariana Is Moving », une manifestation sportive, récréative et éducative se tiendra dimanche 22 juin 2025 sur la plage de Kalâat el-Andalous afin de sensibiliser au danger des drogues et de promouvoir leur prévention.

Organisée par le Commissariat régional de la jeunesse et du sport, cette journée portes ouvertes, placée sous le signe « Water sports day », a pour objectif d’inciter les jeunes à adopter le sport comme alternative saine aux comportements à risque. Elle vise également à les informer sur les méfaits de la toxicomanie et ses effets dévastateurs sur la santé mentale et physique, ainsi qu’à renforcer la cohésion sociale à travers des activités participatives. L’événement mettra en valeur le rôle du sport comme outil efficace dans le développement social et la prévention de la délinquance.

Ce rendez-vous, organisé en collaboration avec la municipalité de Kalâat el-Andalous, l’Office national de la famille et de la population (ONFP) de l’Ariana, plusieurs fédérations sportives tunisiennes, le Croissant-Rouge et la Protection civile, proposera un programme varié combinant sport, sensibilisation et loisirs. Au menu : des compétitions en sports nautiques, des jeux de plage compétitifs ainsi que des ateliers éducatifs sur les dangers des drogues et leur impact sur la santé, la famille et la société.

À cette occasion, des témoignages de jeunes ayant surmonté la dépendance seront partagés, dans le but d’inspirer les participants et de les encourager à opter pour des choix de vie positifs. Les organisateurs offriront également l’opportunité d’assister à des débats ouverts sur les méthodes de prévention contre la toxicomanie et l’importance du sport dans l’épanouissement personnel et l’équilibre psychologique.