Un nombre d’intervenants ont plaidé, jeudi, à l’ouverture de la 2e édition de conférence académique sur les migrations, en faveur de l’insertion des politiques migratoires, en tant que spécialité autonome dans les sciences sociales au sein des universités.

Au cours de cette 2e conférence académique, organisée durant deux jours à l’institut supérieur de gestion par l’observatoire national de la migration (ONM) en partenariat avec l’organisation internationale pour les migrations (OIM) l’expert à l’université américaine du Caire Dr Aymen Zahri a lancé un appel aux décideurs afin d’insérer la migration, en tant que spécialité autonome, dans les programmes d’enseignement à l’université.

Cette idée a été adoptée par la directrice générale de l’ONM Ahlem Hammami qui avait appelé à déployer davantage d’efforts afin de concrétiser cette proposition.

Dans une intervention intitulée “les études sur la migration en tant que spécialité autonome dans les sciences sociales” Zahri a rappelé le contexte historique de la migration sous ses différentes formes et l’importance de son étude en tant que phénomène complexe lié aux volets sécuritaires, sociales, économiques, démographiques et politiques.

Il a affirmé que les études académiques sur la migration ont débuté à la fin du 19e siècle, précisant que ce phénomène était lié aux mouvements de déplacement des populations après la deuxième guerre mondiale.

De son côté, la directrice générale de l’ONM Ahlem Hammami a indiqué à l’ouverture de cette conférence, qui a été suivie en direct sur la page officielle de l’OIM par la TAP, que le phénomène de la migration nécessite plusieurs études et un travail de prospection à l’échelle nationale et régionale, soulignant que l’ONM avait entamé la signature de plusieurs conventions avec les centres de recherche de la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis et l’institut supérieur de gestion ainsi qu’avec les centres de recherche de Sfax et la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Elle a relevé que cette conférence académique sur les migrations, qui a été organisée avec l’appui du ministère des affaires étrangères du Danemark a pour objectif d’échanger les connaissances sur la migration et de favoriser le réseautage entre les étudiants et les chercheurs.

Le programme de cette conférence académique dans sa deuxième édition comprend plusieurs thématiques dont notamment, la migration et la protection sociale, la migration et les changements climatiques, la migration et la famille et la migration, la coopération et le développement économique et social.