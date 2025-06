Dans un marché dynamique, le Tunindex s’est replié mercredi de 0,14 %, à 11 343,6 points dans un volume bien garni de 11,5 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BEST LEASE s’est offert la palme d’or. L’action du loueur s’est envolée de 4,4 % à 2,360 D. La valeur a drainé un volume d’échange quasi-nul sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été parmi les valeurs vedettes de la séance. La troisième plus importante capitalisation du marché a figuré parmi les meilleures performances de la séance (+1,9 % à 15,800 D) et parmi les titres les plus échangés. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 1,2 MD.

Le titre NEW BODY LINE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste en vêtements intelligents s’est effritée de 5,9 % à 3,840 D. La valeur a amassé un modeste flux de 26 mille dinars sur la séance.

Drainant le plus important volume, le titre BIAT a été la valeur phare de la séance. L’action de la banque privée a mobilisé un flux d’échange d’une valeur dépassant les 3,7 MD, soit 32 % du total volume échangé sur la séance. Le titre a, néanmoins, reculé de 0,6 % à 93,490 D.