Hammamet accueille Docu’Sport, le premier festival francophone du documentaire sportif en janvier 2026

Le premier festival francophone du documentaire sportif, Docu’Sport, se tiendra du 23 au 25 janvier 2026 à Hammamet. Destiné aux réalisateurs tunisiens et franco-tunisiens, ce nouveau rendez-vous cinématographique a pour vocation de soutenir les talents émergents et les nouvelles productions audiovisuelles de l’espace francophone, tout en mettant en lumière les meilleurs documentaires sportifs du monde francophone.

Organisé par les associations Activ’Citoyens de Vincennes et Carthage de Tunisie, (œuvrant à la promotion des échanges culturels entre l’Europe et l’Afrique), en partenariat avec la société de production audiovisuelle K’L IMAGE et Jean-Philippe Lustyk, journaliste sportif et producteur de documentaires spécialisés dans la boxe en France et à l’international, le festival vient de lancer l’appel à films, ouvert aux réalisateurs tunisiens et franco-tunisiens ayant réalisé un documentaire -court, moyen ou long- autour du sport, de ses enjeux, de ses histoires humaines ou de récits puissants. La date limite de soumission est fixée au 15 novembre 2025.

Les œuvres doivent être en lien avec le thème du sport et peuvent appartenir à différents genres, qu’il s’agisse de documentaire, de reportage, d’animation ou autres formes audiovisuelles. Elles doivent avoir été produites après le 1er janvier 2023. Une attention particulière sera accordée aux œuvres des auteurs émergents. Seuls les films n’ayant pas été primés dans des compétitions internationales antérieures seront éligibles à cette première édition du festival international francophone Docu’Sport.

Les œuvres seront évaluées selon leur qualité artistique, leur originalité et leur pertinence par rapport au thème du sport.

Six prix seront décernés : le prix du Meilleur documentaire sportif, le prix du Meilleur film d’écoles audiovisuelles, le prix du Meilleur reportage ou court-métrage, le prix de la Meilleure réalisation, le Prix des jeunes talents et une Mention spéciale du jury.

Le jury, composé de professionnels des médias, du cinéma et du sport, réunit Rachid Arhab, journaliste et cofondateur de la plateforme Liik, Camille Bellanger, productrice de l’émission Sport Afrique sur Canal+, Jimmy Adjovi-Boco, footballeur international béninois, Hend Chaouch, championne internationale tunisienne de course automobile, Moez El Assine, médaillé paralympique en escrime fauteuil, et El Hadji Amadou Dia Ba, spécialiste du 400 mètres haies et médaillé olympique du Sénégal.

Le festival offrira également, à travers plusieurs tables rondes, l’occasion d’échanger sur des thématiques telles que le sport et l’inclusion, le sport au féminin ou encore le sport et le handicap, en présence de personnalités du monde sportif.