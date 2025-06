À l’occasion des 25 ans de sa présence à Londres, Blackstone, le colosse américain de l’investissement alternatif, a annoncé un plan d’investissement colossal pour le continent européen. Le géant s’apprête à injecter pas moins de 500 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, marquant ainsi un tournant stratégique majeur.

Steve Schwarzman, PDG de Blackstone, a clairement affiché son optimisme quant au potentiel de croissance de l’Europe, malgré – ou peut-être grâce aux – mutations géopolitiques actuelles. Pour Schwarzman, ces bouleversements représentent une opportunité unique de renforcer la présence et les investissements de Blackstone sur le Vieux Continent.

La stratégie d’investissement du fonds sera ciblée sur des secteurs clés, jugés porteurs et résilients. L’immobilier continuera de figurer au cœur des priorités, mais une attention particulière sera également portée aux infrastructures numériques et aux data centers, des domaines en pleine expansion et cruciaux pour l’économie numérique.

Cette annonce confirme une tendance de fond : l’Europe redevient un terrain de jeu privilégié et prioritaire pour les grands investisseurs mondiaux. La décision de Blackstone envoie un signal fort sur l’attractivité et le potentiel de rendement que le continent offre face aux défis économiques et géopolitiques contemporains.

A propos de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, avec plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Nous accompagnons les investisseurs institutionnels et particuliers en bâtissant des entreprises solides et créatrices de valeur durable. Notre envergure, avec plus de 12 500 actifs immobiliers et plus de 250 sociétés en portefeuille [1] , nous permet d’investir dans des secteurs dynamiques, positionnés pour une croissance à long terme.