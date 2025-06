Des artefacts archéologiques provenant du site de Zama, à Siliana, sont visibles dans l’exposition archéologique « La Magna Mater de Zama à Rome » qui se déroule du 5 juin au 5 novembre 2025, au “Parco archeologico de Colosseo”, à Rome.

Fruit de trente ans de fouilles tuniso-italiennes, cette exposition de cinq mois est organisée en partenariat entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et le Parc archéologique du Colisée. Après Rome, cette exposition itinérante sera visible au « Musée national du Bardo » à Tunis, à partir de décembre 2025.

L’inauguration de l’exposition est prévue, cet après-midi, au cours d’une cérémonie officielle réhaussée par la présence de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, le ministre italien de la Culture, Alssandro Giuli, et l’ambassadeur de Tunisie à Rome Mourad Bourehla.

Une conférence de presse consacrée à la présentation de cette exposition a été organisée, vendredi matin, au Parc Archéologique du Colisée, en présence des représentants de l’INP et du Parc archéologique du Colisée, indique un ommuniqué du ministère des Affaires Culturelles publié cet après-midi.

La délégation tunisienne est composée de Tarek Baccouche et Sondess Douggui-Roux, respectivement Directeur Général et Chargée de Recherche à l’INP, en plus du chercheur et archéologue Fethi Bejaoui qui était parmi les premiers archéologues ayant dirigé les fouilles sur le site de Zama.

La partie italienne était représentée notamment par Alfonsina Russo et Roberta Alteri, respectivement Directrice et Directrice des expositions au Parc archéologique du Colisée.

L’exposition « La Magna Mater de Zama à Rome » est composée de 30 artefacts faisant partie d’objets archéologiques découverts sur le site de Zama Regia dans le gouvernorat de Siliana, connu par son histoire riche romaine mais aussi médiévale et préromaine, numide et punique.

Ces artefacts ont été présentés le 28 février dernier au Musée du Bardo à Tunis, par l’INP qui avait dévoilé un échantillon d’objets mis à jour sur le site de Zama et les résultats scientifiques des fouilles réalisées sur des étapes, à partir des années 90.

Dans son intervention ce matin, le DG de l’INP a présenté les étapes ayant précédé la tenue de cette exposition. Transférés en Italie, depuis mars dernier, les artefacts exposés ont été restaurés dans les laboratoires du Parc Archéologique du Colisée. L’équipe tunisienne a participé aux travaux de restauration et la programmation muséographique.

La grande contribution du chercheur Fethi Bejaoui dans la direction des travaux de fouilles au site de Zama, était également au centre de l’intervention de Baccouche. Les artefacts exposés à Rome ont été découverts grâce aux fouilles réalisées entre 1995 et 2007, sous la direction du chercheur tunisien.

Baccouche a encore annoncé la prochaine étape de l’exposition qui sera visible au Musée National du Bardo à Tunis, à compter du mois de décembre prochain.

Pour sa part, Alfonsina Russo a souligné l’importance de l’accord tuniso-italien en matière de patrimoine qui témoigne des liens profonds et séculaires entre les deux pays, depuis l’antiquité. L’exposition devant attirer des millions de visiteurs, constitue une riche occasion pour promouvoir le site de Zama en vue d’en faire une destination privilégiée pour le tourisme culturel, a-t-elle dit.

Fethi Bejaoui et Sondess Douggui-Roux ont présenté l’exposition de Rome tout en soulignant la haute valeur historique et scientifique des artefacts exposés, composés de sculptures et d’instruments rituels utilisés dans les rites religieux à l’intérieur des temples antiques.

Ces artefacts font partie d’une large collection datant de différentes époques, -avant et après J.C-, composée de temples et de lieux de culte et qui témoignent de la richesse de la vie religieuse, culturelle et sociale dans l’ancienne Zama.

«Avant leur transfert de Tunis vers Rome, tous les objets archéologiques à exposer seront couverts par une assurance internationale d’une valeur de 3,4 millions d’euros”, avait déclaré le DG de l’INP lors de la présentation de ces pièces au Musée du Bardo, en février dernier.

Cette exposition fait l’objet d’une convention cadre signée en septembre 2024 entre l’INP et le Parc archéologique de Rome, suivie d’une autre convention-cadre signée en février 2025.

L’accord de coopération archéologique tuniso-italien pour la réhabilitation et la restauration du site de Zama s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale à travers des accords de partenariat entre la Tunisie représentée par l’INP et plusieurs institutions italiennes. En vertu de cet accord étalé sur quatre ans, une enveloppe totale de 800 mille Euros, soit 200 mille Euros par an, est allouée par la partie italienne à la Tunisie pour la mise en œuvre ce projet.

Ce projet vise à valoriser la richesse du site et ses réserves, résultat de recherches effectuées de 1996 jusqu’au 2016, et ce en œuvrant à renforcer sa visibilité sur le plan national mais aussi international, dans le domaine scientifique, culturel et touristique.

Le partenariat archéologique entre la Tunisie et l’Italie, entamé dans les années 60, ne cesse de se consolider à travers des accords entre les institutions spécialisées et des travaux de recherche menées par les experts des deux pays.

La Tunisie et l’Italie ont célébré, le 23 et 24 avril 2025, au Musée du Bardo, les 60 ans de missions archéologiques bilatérales.