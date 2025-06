Comment éviter les coups de soleil pendant la vague de chaleur en Tunisie ?

Face à la vague de chaleur que traverse actuellement la Tunisie, le ministère de la Santé a lancé une alerte ce samedi 7 juin, mettant en garde contre les risques de coups de soleil pouvant toucher toutes les catégories de la population, indépendamment de leur état de santé.

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le ministère insiste sur l’importance de respecter des précautions essentielles afin d’éviter des complications médicales.

Parmi les recommandations principales, il est fortement conseillé d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h, de s’hydrater régulièrement même en l’absence de soif, et de porter des vêtements légers et clairs, un chapeau ainsi que des lunettes de soleil. L’application de crème solaire est également recommandée.

En cas de symptômes comme un malaise, des maux de tête ou une fièvre, il est primordial de se placer dans un endroit frais, de boire de l’eau en quantité suffisante, et de se reposer. Si l’état de santé ne s’améliore pas rapidement, il convient de contacter immédiatement les services d’urgence.