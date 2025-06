Mahdia accueille le Championnat mondial des jeux mathématiques et logiques en août 2025

Pour la première fois en Tunisie, la 39ᵉ édition du Championnat mondial des jeux mathématiques et logiques se tiendra les 23 et 24 août 2025 à Mahdia, avec la participation des 40 meilleurs élèves et étudiants sélectionnés lors d’un camp d’été prévu du 26 au 28 juin à Monastir.

Ce camp, organisé par l’Association tunisienne des compétitions et de la culture mathématiques (ATCCM), vise à former les participants aux jeux mathématiques et logiques en vue des olympiades mondiales et africaines. Les ateliers pédagogiques comprendront des compétitions avec à la clé des cadeaux, certificats, médailles et prix de valeur, a indiqué la présidente de l’association, Monia Bouzouita, dans une déclaration à l’agence TAP.

Elle a souligné que ces camps offrent une expérience unique, combinant apprentissage scientifique, divertissement et échange d’idées, tout en encourageant l’innovation chez les jeunes.

Fondée en 2012, l’ATCCM promeut l’excellence en mathématiques à travers des activités éducatives et des compétitions stimulant l’intelligence, la créativité et le génie chez les élèves et étudiants tunisiens.