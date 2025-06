L’Espérance sportive de Tunis entrera en lice au mondial des clubs de 2025 de football, le mardi 17 juin courant, face au CR Flamengo du Brésil, au stade Lincoln Financial Field, à Philadelphie, à partir de 2h (heure tunisienne).

Les sang et or, champions de Tunisie en titre, croiseront, par la suite, le fer avec les américains de Los Angeles FC, le 20 juin, au stade GEODIS Park, à Nashville à partir de 23h, avant le clôturer le premier tour par une confrontation avec les anglais de Chelsea, le 25 du même, au stade Lincoln Financial Field, à Philadelphie, à partir de 2h.

La coupe du monde des clubs 2025, qui réunira les 32 meilleures équipes de football de la planète, se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochain aux Etats unis d’Amérique.

Voici le programme des matchs de l’Espérance ST:

Mardi 17 juin (2h)

Espérance ST – CR Flamengo

Vendredi 20 juin (23h)

Espérance ST – Los Angeles FC

Mercredi 25 juin (2h)

Espérance ST – Chelsea

Voici, par ailleurs, la composition des groupes:

Groupe A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

Groupe B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

Groupe C

Bayern Munich (GER)

Auckland City FC (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Groupe D

Flamengo (BRA)

Espérance (TUN)

Chelsea (ENG)

Los Angeles (USA)

Groupe E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Monterrey (MEX)

Inter Milan (ITA)

Groupe F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD FC (KOR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Groupe G

Manchester City (ENG)

Wydad (MAR)

Al Ain (UAE)

Juventus (ITA)

Groupe H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (KSA)

Pachuca (MEX)

RB Salzbourg (AUT)