“Design & Intersection – Innovation & Collaboration” est un événement pluridisciplinaires placé sous le signe du design, de la technologie et du patrimoine organisés sur trois jours au Complexe culturel de Tataouine.

Programmé les 30, 31 mai et 1er juin, cet événement inédit est organisé par l’Alliance tunisienne des Designers (ATD) , en partenariat avec la Délégation régionale aux Affaires Culturelles à Tataouine.

Le comité d’organisation placé sous la direction de Salma Chaabouni, présidente de l’ATD, propose trois jours d’échanges et de créativité dans un cadre unique et en présence de professionnels tunisiens et français.

Plusieurs événements sont au menu dont des conférences, des workshops interactifs et des soirées culturelles autour des thèmes du design, de la technologie et du patrimoine.

Cette manifestation offre une occasion unique de croiser les regards entre disciplines, de valoriser les savoir-faire locaux et de réfléchir ensemble à l’innovation au service du territoire.

L’ATD œuvre à rassembler, représenter et faire rayonner la communauté du design sur tout le territoire. Interdisciplinaire et inclusive, elle valorise la diversité des pratiques et des champs d’actions, peut-on lire sur le site de l’Alliance.

L’ATD se positionne comme un acteur de référence du design en Tunisie. Elle promeut un design pluriel, engagé et innovant, valorise la contribution des designers à la société, la culture et l’économie, et crée pour ses membres un écosystème propice au dialogue, à la visibilité, au réseautage et à l’évolution professionnelle.

Créee en 2012, l’Alliance Tunisienne des Designers (ATD) constitue la première association qui représente tous les métiers du design en Tunisie. Elle œuvre activement à la représentation des diverses spécialités du design, affirmant son rôle fédérateur au sein de la profession, tout en s’engageant à promouvoir une image valorisante et accessible du métier auprès du grand public et des institutions.

Fondée à Sfax, où elle a initié ses premières activités et établi son siège social, l’ATD s’est progressivement étendue pour couvrir l’ensemble du territoire tunisien. Grâce à un vaste réseau d’adhérents et de partenaires présents dans plusieurs régions, l’Alliance mène aujourd’hui ses actions à l’échelle nationale.

Afin de rester proche de ses membres, de maintenir une présence locale active et de répondre aux spécificités de chaque région, l’ATD s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs. Ces représentants, membres engagés et proactifs, jouent un rôle essentiel dans la dynamique et le développement de l’Alliance.

À ce jour, l’ATD est représentée dans huit régions : Bizerte, Tunis, Sousse-Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Tataouine et Kasserine.