La Tunisie a participé, du 27 au 29 mai, au salon International du Tourisme de Shanghai 2025 (ITB China) à Shanghai, l’un des plus importants salons du tourisme destiné principalement aux professionnels, à l’initiative de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Cette participation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie intégrée visant à accroître la compétitivité de la destination Tunisie et à attirer des touristes à haut pouvoir d’achat.

Le ministère du Tourisme a souligné, dans un communiqué publié samedi, que des exposés sur la diversité du produit touristique tunisien ont été présentés lors de cette exposition, en mettant l’accent sur les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme culturel et du tourisme durable.

Cette exposition a été l’occasion de tenir des rencontres professionnelles ( B to B) avec les principaux acteurs dans le secteur du tourisme, parmi les principaux tours opérateurs et les compagnies aériennes chinoises et internationales, ainsi qu’avec un certain nombre de professionnels tunisiens.

Ces rencontres ont permis de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale et de l’élaboration des campagnes promotionnelles selon les spécificités de ce marché touristique prometteur.

Ainsi, Cette participation reflète l’intérêt que le ministère accorde au renforcement de la présence de la destination Tunisie sur le marché touristique chinois, notamment après sa participation à un certain nombre d’expositions importantes en avril.