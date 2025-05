Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a souligné que la Tunisie soutient l’innovation, la recherche appliquée et l’engagement écologique, Lors de la clôture des travaux du premier Forum scientifique international “Science et Société”, organisé sous le thème « Partenariat et perspectives pour un développement durable », par la Cité des Sciences à Tunis en coopération avec l’Institut français de Tunisie , les 26 et 27 mai.

BelAïd a également indiqué que la Tunisie est aujourd’hui une destination de choix pour les compétences scientifiques diverses, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la technologie, des sciences agricoles, des sciences exactes et naturelles.

Il a affirmé que l’échange d’expériences réussies constitue une étape essentielle pour accélérer les transformations, et que la valorisation des réussites scientifiques et technologiques contribuent à créer un réseau de savoirs interconnecté, capable d’apporter des solutions adaptées aux réalités locales et mondiales.

Il a ajouté que la Tunisie dispose d’un système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ayant un rôle fondamental dans le développement durable, grâce au nombre important de ses établissements (plus de 200 institutions universitaires et 42 écoles doctorales), à l’excellence de la formation et de la recherche appliquée, ainsi qu’à un réseau de laboratoires et d’unités de recherche spécialisées comprenant plus de 522 laboratoires.

Ce forum, auquel ont participé des délégations de 20 pays africains et européens, vise à renforcer le dialogue autour des défis sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale et de l’évolution technologique. Ses travaux ont porté sur trois thématiques principales : la biodiversité, les changements climatiques et l’intelligence artificielle, ainsi que leur impact sur la santé et les sociétés.