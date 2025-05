Les quantités d’huile d’olive conditionnée exportées, à fin d’avril 2025, ont augmenté de 57,2 % selon des données publiées par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

La Tunisie a exporté de l’huile d’olive conditionnée vers le Canada, les États-Unis et les marchés européens et du Golfe, selon les mêmes données statistiques présentées, mardi, lors de la réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, qui s’est penché sur le suivi des dernières évolutions pour la saison d’exportation 2024-2025 de l’huile d’olive conditionnée, sous la présidence de la cheffe du cabinet du ministre de l’Industrie, Afef Chachi Tayari et en présence de représentants de l’administration, des structures de soutien et des professionnels.

Le Conseil a également suivi la mise en œuvre du programme promotionnel pour l’huile d’olive conditionnée au titre de l’année 2025, qui vise à renforcer davantage la position de l’huile d’olive conditionnée tunisienne sur les marchés étrangers prometteurs, à faire connaitre l’origine de ce produit tunisien, et à diversifier les destinations d’exportation.

Le centre technique de l’emballage et du conditionnement a pour charge de préparer le programme publicitaire et promotionnel pour la participation à des expositions importantes telles que le Salon international des industries alimentaires à Dubaï et l’exposition d’aliments et de boissons à Londres, outre l’organisation d’un événement de promotion de l’huile d’olive tunisienne en l’honneur du corps diplomatique accrédité en Tunisie, et l’invitation des délégations commerciales européennes en Tunisie dans le cadre du projet de coopération “Exporter”.

La réunion a été l’occasion de présenter le “Guide des procédures d’attribution et de décaissement des aides au Fonds pour la promotion de l’huile d’olive conditionnée”, qui vise à simplifier les opérations d’engagement et de décaissement des subventions, et qui sera approuvé lorsque les procédures de bénéficier de l’aide du Fonds seront numérisées.