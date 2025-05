L’Organisation de la femme arabe (OFA) lance un appel à candidatures pour son prix annuel “La fille arabe et la technologie 2025”, visant à encourager l’innovation numérique et l’autonomisation des filles arabes, a annoncé ce mardi le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées dans un communiqué.

Les lauréates recevront des prix en nature et des formations certifiées en programmation.

Le concours se décline en deux catégories distinctes. La première porte sur le développement d’une application électronique offrant des solutions pour les femmes ou les sociétés arabes. La deuxième catégorie prévoit le lancement d’une campagne de sensibilisation contre la cyber-violence envers les enfants et les filles.

Les candidates éligibles sont les filles arabes âgées de 12 à 24 ans, ressortissantes des États membres de l’OFA. Elles peuvent participer individuellement ou en équipe, à condition que le projet soumis soit innovant et n’ait jamais été primé auparavant.

Les candidatures doivent être déposées avant le 31 août 2025 via le formulaire en ligne : httpss://forms.gle/K2ZTHZP2jzrNJ2XP7.