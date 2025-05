Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, les 11 et 12 juin 2025, au Centre Agroalimentaire de Rome (CAR), des rencontres professionnelles (B to B) dédiées aux produits du terroir et produits frais, et ce, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Rome, et en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) et le projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT).

Selon le Cepex, cet événement comprendra des rencontres professionnelles (B to B) entre les entreprises tunisiennes participantes et les grossistes du CAR ; un espace promotionnel pour l’exposition des produits tunisiens, ainsi que des séances de dégustations. L’objectif est de valoriser l’offre tunisienne auprès des grossistes du Centre Agroalimentaire de Rome et de nouer des collaborations stratégiques sur le marché italien.

Cet évènement est destiné aux professionnels tunisiens exerçants dans les filières des dattes et dérivés ; des tomates séchées et artichauts transformés ; et des fruits et légumes.

Les entreprises tunisiennes intéressées par cet évènement peuvent s’inscrire via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/380 au plus tard le 30 mai 2025.