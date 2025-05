Dans le cadre de son programme TACIR (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche), l’Association tunisienne du Multimédia et de l’Audiovisuel (AMAVI) lance l’appel à idées pour la première cohorte du programme “Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs”, une initiative panafricaine portée par AMAVI, la Fondation HIBA (Maroc), CinéKap Group & Up’Courts (Sénégal), avec le soutien de la Direction de la Coopération Internationale de l’Ambassade de Suisse en Tunisie et du Fonds FEF via l’Ambassade de France en Tunisie.

Ce programme vise à accompagner les jeunes talents africains dans le développement de projets créatifs à fort potentiel, en lien avec les récits locaux et les cultures africaines.

Il propose un parcours d’incubation interdisciplinaire combinant formations, mentorat, co-création, et trois résidences en présentiel (en Tunisie, au Maroc et au Sénégal).

“Les Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs” est un programme panafricain d’incubation qui vise à instaurer une dynamique d’échange et de co-développement entre cinq pays : la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Kenya et la Côte d’Ivoire.

Dans une volonté de bâtir de nouvelles passerelles entre talents et territoires, entre création et transformation, ce programme ambitionne de renforcer les capacités des jeunes talents africains à travers un dispositif interdisciplinaire de co-création, de soutien à l’entrepreneuriat culturel et de mise en réseau. Il cherche à révéler et valoriser la richesse culturelle du continent tout en affirmant une identité créative du Sud, plurielle et innovante.

L’appel à idées est destiné aux jeunes créateurs et entrepreneurs culturels, âgés de 18 à 35 ans, de nationalité tunisienne, marocaine ou sénégalaise, résidant en Tunisie, au Maroc ou au Sénégal, et porteurs d’une idée créative originale dans le domaine des industries culturelles et créatives (hors projets filmiques), en lien avec les cultures africaines.