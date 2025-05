Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, du 23 au 25 juin 2025, à Tunis, la première édition des journées de partenariat d’affaires africains “Africa Business Partnership Days” ( ABPD 2025) et ce, en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer les échanges commerciaux avec les pays de l’Afrique Sub-Saharienne, ABPD 2025 est destiné aux chefs d’entreprises exerçants dans Industries Agro-alimentaires, les BTP et les matériaux de construction, les Services, les filières de la Santé (produits médicaux et paramédicaux, fournitures médicales…), et les TIC.

Au programme de ces journées organisées avec l’appui du Programme « Arab Africa Trade Bridges », financé par l’ITFC, et le programme « Qawafel », financé par l’AFD, figure notamment l’organisation de 1000 rencontres d’affaires au profit de 100 entreprises tunisiennes avec plus de 25 acheteurs, importateurs et distributeurs. Des organismes institutionnels (TPO et CCI) venant des pays de l’Afrique Subsaharienne, dont l’Ouganda, le Congo Brazzaville, le Ghana, le Gabon, le Guinée Conakry, la Burkina Faso sont attendues dans le cadre de cet évènement.

Les entreprises tunisiennes intéressées de prendre part à ABPD 2025, sont invitées à s’inscrire via le lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/379, et ce, au plus tard le 2 juin 2025.