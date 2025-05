Le musée archéologique de Salakta, près de Mahdia, abritera, ce dimanche 18 mai, la cérémonie de clôture la 34ème édition du Mois du Patrimoine.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a annoncé une programmation culturelle et artistique au musée de Salakta qui commence à partir de 7H30.

Un mapping sera projeté sur la façade du musée et une visite virtuelle sont notamment au menu de la journée qui verra la présentation des récentes découvertes archéologiques révélées lors des missions de fouilles.

La cérémonie prendra fin avec un spectacle qui sera donnée par la Troupe nationale des arts populaires.

Les lauréats du « Hackathon » immersif visant à valoriser le patrimoine par le biais du numérique, baptisée « Hack the Heritage – Édition Salakta » seront à l’honneur. Tenu du 15 au 18 mai, cet évènement est une initiative organisée en partenariat entre le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), la Cité de la Culture et l’AMVPPC relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Le musée archéologique de Salakta, village côtier du Sahel tunisien, est situé à cinq kilomètres de Ksour Essef, au sud de la ville de Mahdia. Le nom de Salakta est dérivé du toponyme latin Sullecthum.

Construit dans les années 1980, à côté d’une nécropole romaine, le musée expose des objets archéologiques provenant de l’antique Sullectum ainsi que d’autres agglomérations côtières avoisinantes.

Le musée de Salakta, composé de trois salles, expose des antiquités puniques et romaines découvertes dans le site de Sullecthum et sa région. La période punique est représentée par des objets funéraires dont un sarcophage en bois, du IVe s. av. J.-C., et des poteries : jarres, lampes, écuelles en terre cuite modelée.

La période romaine est représentée par des objets qui reflètent la prospérité économique de Sullecthum en tant que ville portuaire. La pièce maîtresse du musée qui se trouve en face de l’entrée est une mosaïque polychrome qui représente un lion de l’Atlas gigantesque marchant vers la gauche. Ce fauve était l’emblème de la corporation des Leontii (Lions), les armateurs des navires, dont il devait orner le siège. Une mosaïque de seuil énonce Leonti qui pourrait référer à la corporation ou à un particulier appelé Leontius.

Le 34ème Mois du patrimoine est organisé du 18 avril au 18 mai, sous le thème “Patrimoine et art, mémoire de civilisation”. Le site archéologique de Kerkouane, au Cap Bon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco avait abrité la cérémonie d’ouverture, le 18 avril, marquant le début des festivités dédiées au riche patrimoine matériel et immatériel national.

La clôture du mois du patrimoine coïncide avec la célébration annuelle de la Journée internationale des musées (JIM) instituée, depuis 1977, par le Conseil International des Musées (ICOM) pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.

La Tunisie célèbre la Journée à travers une programmation assez variée et la gratuité d’accès aux sites, monuments et musées.

Le thème de la JIM cette année, « L’avenir des musées au sein des communautés en constante évolution », vise à mettre en lumière l’importance des musées à une époque de profonds changements sociaux, technologiques et environnementaux, où ils évoluent pour relever les défis d’aujourd’hui tout en façonnant les possibilités de demain.