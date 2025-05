Plus de 3 mille participants, dont une importante délégation japonaise sont attendus au Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale(JCI) qui se tiendra, du 4 au 8 novembre 2025, a indiqué le Secrétaire Général Mondial de la JCI, Elvin Teo.

Lors d’une rencontre organisée, vendredi, avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, il a ajouté que l’organisation de cet événement international en Tunisie constitue une importante occasion pour attirer et explorer les opportunités d’investissement que regorge le pays, a fait savoir le département du Commerce.

Les préparatifs de l’organisation de ce congrès mondial ont été évoqués, à cette occasion. De son côté, le ministre du Commerce a indiqué que ce conclave contribuera à renforcer la position de la Tunisie sur la scène économique internationale, en créant de nouveaux liens entre les jeunes entrepreneurs tunisiens et leurs homologues du monde entier, en particulier d’Asie et d’Afrique, ce qui permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives et de développer les exportations tunisiennes.

Et de poursuivre que les jeunes qui représentent la richesse réelle du pays, disposent d’une expertise diversifiée dans de nombreux domaines et dans la création des startups .