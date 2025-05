Selon des chiffres sur les “Usages déclarés de l’IA dans les rédactions”, les journalistes tunisiens ont principalement recours à l’IA pour des fonctions de traduction automatique (75%), d’analyse de données (58,3%), de vérification des faits (50%) et de génération d’articles simples (41,7%). En revanche, son usage dans la création de contenus pour les réseaux sociaux (audio/vidéo/image) reste marginal, avec seulement 8,3%.

Comparaison internationale : la Tunisie face aux grandes rédactions mondiales

À titre de comparaison :

États-Unis & Europe de l’Ouest : selon une enquête du Reuters Institute (2023), 80% des grandes rédactions utilisent déjà des outils d’IA, notamment pour : l’automatisation de contenus répétitifs (résultats sportifs, données boursières), la personnalisation de l’info, et surtout la production de vidéos, podcasts, et contenus enrichis pour les réseaux sociaux, un domaine encore très peu exploité en Tunisie.

: plus de 60 % des rédactions utilisent des outils d’IA pour la vérification automatisée des faits (fact-checking) et la surveillance de tendances sur les réseaux. Asie (Japon, Corée du Sud) : les rédactions misent sur l’IA pour l’analyse prédictive des intérêts du public, mais aussi pour la synthèse vocale et les avatars IA de présentateurs d’actualité.

Enjeux pour les médias tunisiens : entre prudence et opportunité

L’écart entre la Tunisie et d’autres pays s’explique par :

une méfiance éditoriale,

un manque de formation spécifique,

et des ressources technologiques limitées.

Toutefois, l’usage élevé de la traduction automatique et de l’analyse de données montre une ouverture vers une intégration progressive. La Tunisie pourrait tirer parti d’un accompagnement technologique et d’un cadre éthique clair pour faire évoluer l’usage de l’IA vers des formats multimédias plus engageants.

L’intelligence artificielle fait son chemin dans les rédactions tunisiennes, mais de façon encore prudente. Si la traduction et l’analyse des données sont désormais des outils familiers, le virage vers la création de contenus plus visuels, interactifs et personnalisés reste à initier. Une accélération maîtrisée de cette transition pourrait renforcer la compétitivité des médias tunisiens dans un paysage informationnel mondialisé.