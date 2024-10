Les participants au 6e Sommet Mondial des Médias (WSM) à Ürümqi, en Chine, ont été unanimes à souligner l’impératif, pour les établissements médiatiques, d’embrasser la révolution technologique et de profiter des avantages de l’Intelligence artificielle, tout en respectant la déontologie du journalisme et la lutte contre les « fakenews ».

Dans son intervention à l’ouverture des travaux du sommet, le président de l’Agence de presse chinoise “Xinhua”, Fu Hua, a estimé que l’IA est un catalyseur important du développement technologique et industriel.

Ainsi, les médias doivent tirer profit des techniques de l’Intelligence artificielle en vue de produire de contenus médiatiques qui répondent aux besoins du progrès humain accéléré, a-t-il recommandé.

Pour lui, l’intelligence artificielle offre, aux journalistes, des larges opportunités pour renforcer leurs capacités ainsi que leur compétitivité en matière de production médiatique.

Le responsable chinois a souligné que l’intervention humaine conserve, cependant, son rôle central dans l’industrie médiatique, ajoutant que l’IA demeure un outil servant à faciliter les tâches humaines et améliorer le processus créatif.

Les travaux de cet évènement mondial ont démarré lundi. Les participants ont discuté de l’apport et de l’étendue de l’intervention de l’Intelligence Artificielle dans l’amélioration des produits médiatiques.

Les menaces et les risques qui découlent du recours excessif, arbitraire et irréfléchi aux contenus générés par les techniques de l’Intelligence artificielle ont été, également, au centre des travaux du sommet.

L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) participe à ces assises qui se tiennent du 14 au 18 octobre, à Ürümqi, capitale de la province autonome de Xinjiang, dans le Nord-ouest de la Chine, sur le thème de l’Intelligence artificielle et la transformation des médias.

Prennent part à ce sommet, plus de 500 participants qui représentent 208 agences de presse et établissements médiatiques de 106 pays et régions.