La 30e et dernière journée du championnat tunisien de Ligue 1 a réservé son lot de suspense et de confirmations, en attendant les ultimes matchs de jeudi qui scelleront définitivement le classement.

Résultats de mercredi :

AS Gabès 0 – 0 Club Africain : Match sans éclat à Gabès, les deux équipes se neutralisent dans une rencontre fermée.

ES Métlaoui 3 – 1 US Tataouine : Triplé gagnant pour Métlaoui avec des buts d’Ahmed Ouled Bahi (45e) et d’Ahmed Bouassida (68e, 79e). Tataouine n’a pu répondre que par un but contre son camp de Bououni (55e), synonyme de relégation en Ligue 2.

US Ben Guerdane 3 – 1 EGS Gafsa : Belle performance de Ben Guerdane avec deux buts de Belwafi (8e, 17e) et un csc de Ben Chaieb (12e). Gafsa, déjà mal en point, est officiellement reléguée.

ES Zarzis 2 – 1 JS Omrane : Zarzis s’impose grâce à Hammouda (45e) et Kiendrebeogo (81e). Malgré un but tardif d’Iheb Ben Rejab (95e), Omrane s’incline et reste menacée.

Matchs à suivre jeudi 15 mai :

Espérance ST – US Monastir

Stade Tunisien – AS Soliman

CA Bizertin – Olympique Béja

ES Sahel – CS Sfaxien

Classement partiel :

L’Espérance de Tunis (65 pts) reste en tête avec un match en moins et déjà assurée du titre. L’Étoile du Sahel et l’US Monastir se disputent la 2e place, tandis que l’EGS Gafsa et l’US Tataouine sont officiellement reléguées en Ligue 2.