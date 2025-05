Ce soir, tous les regards seront tournés vers le Stadio Olimpico de Rome où l’AC Milan affronte Bologne en finale de la Coppa Italia. À partir de 20h00, ce mercredi 14 mai 2025, les deux équipes se battront pour le prestigieux trophée et une potentielle qualification pour l’UEFA Europa League.

L’AC Milan, en quête d’une sixième Coupe d’Italie, arrive avec la confiance d’avoir écarté son rival l’Inter en demi-finale. Les Rossoneri, qui ont récemment battu Bologne 3-1 en championnat, comptent sur leurs talents comme Leão et Hernández pour faire la différence. L’entraîneur Sérgio Conceição a affirmé que son équipe est “prête et concentrée” pour ce rendez-vous crucial, visant à embellir une saison en dents de scie en Serie A.

En face, Bologne vit un moment historique, disputant sa première grande finale depuis 51 ans. Auteurs d’une excellente saison en championnat, où ils devancent légèrement Milan, les Rossoblù ont prouvé leur valeur en éliminant notamment l’Atalanta. Malgré leur récente défaite contre les Milanais, l’équipe est décrite comme “déterminée à saisir sa chance” et à écrire une page mémorable de son histoire.

Si l’historique général des confrontations penche en faveur de Milan (21 victoires à 3 sur 32 matchs), les duels récents ont été plus partagés, avec une victoire pour chaque camp cette saison en Serie A avant le dernier succès milanais. Cette finale s’annonce donc indécise et passionnante entre l’expérience milanaise et l’enthousiasme de Bologne. Le Stadio Olimpico est prêt à vibrer pour un choc qui promet du grand football et des émotions fortes jusqu’au coup de sifflet final.