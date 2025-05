“Quelque 12 mille demandeurs d’emploi seront recrutés dans le secteur privé et ce, en vertu d’une convention signée entre l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et de grandes entreprises économiques opérant en Tunisie”, a annoncé, mardi, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued lors d’une journée d’information pour annoncer le lancement du programme des « grands employeurs ».

Il s’agit d’une dizaine d’entreprises actives dans le domaine de la fabrication de composants automobiles, établies en Tunisie, dont certaines appartiennent à des investisseurs étrangers et d’autres à des Tunisiens, selon le ministre.

Chaoued a précisé que le lancement du programme des “grands employeurs” vise à mobiliser les grandes entreprises du secteur de la fabrication de composants automobiles afin de renforcer leur capacité d’emploi faisant savoir que d’autres secteurs seront impliqués et ce, dans le but d’offrir des emplois stables aux demandeurs d’emploi.

Le ministre a signalé qu’il s’agit de signer des contrats entre l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et les entreprises à forte capacité de recrutement.

Chaoued a annoncé que la prochaine étape concernera les cliniques privées outre le lancement d’un programme destiné à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Il a souligné que ce nouveau programme repose principalement sur la garantie de formations complémentaires au profit des demandeurs d’emploi retenus par les entreprises économiques signalant que le département accordera des bourses aux nouveaux recrutés durant leur période de formation et prendra en charge leur formation et leur reconversion, afin de répondre aux exigences des entreprises concernées.

Par ailleurs, le ministre de l’Emploi a évoqué le projet d’amendement du Code du travail, soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) signalant que cette réforme favorisera la stabilité sociale et contribuera à la relance économique.

A noter que le secteur de la fabrication de composants automobiles compte plus de 200 entreprises dont 70% appartiennent à des investisseurs étrangers. Ce secteur fournit actuellement 100 000 emplois stables et ses besoins en main-d’œuvre devraient augmenter à 70 000 postes supplémentaires au cours des cinq prochaines années.