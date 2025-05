Deux experts de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) effectueront une visite en Tunisie, du 20 au 25 mai 2025, pour évaluer l’état d’avancement sur le terrain du dossier soumis par la Tunisie pour l’inscription du géoparc de Dahar sur la liste des géoparcs mondiaux.

Le projet de création du géoparc de Dahar dans le sud-est du pays a été initié par l’Office National des Mines en 2016. La Tunisie a officiellement soumis à l’UNESCO le dossier technique de son premier géoparc, le 28 novembre 2024.

Selon le site officiel de l’UNESCO, le label Géoparc mondial de l’UNESCO est attribué à un territoire rural pour la richesse de son patrimoine géologique, naturel et culturel.

Le géoparc de Dahar s’étend sur une zone de 6 000 kilomètres et couvre la chaîne de montagne du Djebel Dahar répartie sur trois gouvernorats (Gabès, Médenine et Tataouine).

Le suivi de l’état d’avancement de l’élaboration du dossier de la Tunisie a fait l’objet d’une réunion tenue lundi au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et présidée par la ministre de tutelle Fatma Thabet Chiboub.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de protection et de valorisation du patrimoine géologique et du patrimoine culturel matériel et immatériel, notant que cette labellisation représente une reconnaissance internationale de l’importance des géoparcs pour leur rôle dans le développement social et économique.

Elle a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier la coordination entre les structures concernées pour garantir la présentation d’un dossier complet dans les délais impartis.

Environ 229 sites répartis dans 50 pays sont inscrits au Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO. Ce réseau couvre désormais une superficie de près de 855 000 km². Le géoparc de Dahar constitue le premier projet du genre en Tunisie et le troisième en Afrique après ceux du Maroc et de Tanzanie.