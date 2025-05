Nous souhaitons nous adresser directement à nos clients et à tous les Tunisiens afin de clarifier certaines rumeurs malveillantes et infondées.

Carrefour Tunisie est une entreprise tunisienne, faisant partie du Groupe Tunisien UTIC profondément ancré dans le tissu économique et social du pays depuis plus de 60 ans.

En tant qu’entreprise citoyenne, nous partageons les valeurs et les convictions du peuple tunisien, et avons toujours soutenu ses causes justes.

La cause palestinienne, qui rassemble tous les Tunisiens, est au cœur de nos engagements. Carrefour Tunisie y adhère pleinement, a pris part à plusieurs actions de solidarité en soutien au peuple palestinien, et continuera à se mobiliser pour toutes les actions sociales qui lui tiennent à cœur, tout en condamnant sans réserve les atteintes flagrantes infligées au peuple palestinien.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler quelques faits concrets et essentiels : Carrefour Tunisie n’est pas une filiale du Groupe Carrefour International mais du Groupe Tunisien UTIC. En conséquence Carrefour Tunisie opère en toute indépendance. Nos décisions sont élaborées localement par nos cadres qui dirigent plus de 5 000 collaborateurs, en toute autonomie, en cohérence avec les valeurs de la société tunisienne. De même nous sommes fiers de nous fournir quasi-exclusivement chez des producteurs et fournisseurs tunisiens, soutenant ainsi significativement les agriculteurs et les industriels tunisiens.

Enfin, Carrefour Tunisie restera toujours fidèle à son engagement solidaire, aux côtés des Tunisiens, de ses causes justes et de l’économie de notre si beau pays.