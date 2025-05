Le nouveau plan de développement est une opportunité pour relever les défis et adopter un modèle qui répond aux besoins des régions et des districts a indiqué président du conseil du cinquième district, Fethi Belhaj.

Intervenant, samedi à Kébili, au cours du forum régional de lancement de l’élaboration du plan de développement 2026-2030 du cinquième district ( Kébili, Gabès, Tataouine et Médenine), Belhaj a mis l’accent sur l’importance des ressources souterraines et des fondements économiques de ce district d’où les opportunités de lui permettre de jouer un rôle économique important.

De son côté, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a souligné que le nouveau plan de développement sera fondé sur une méthodologie inspirée des objectifs de la constitution qui vise à permettre au citoyen de faire son choix librement.

Concrètement, ce plan sera axé sur une construction démocratique à partir de la base centrée sur le citoyen et dans laquelle les conseils élus joueront un rôle pilote et harmonieux.

Il, par ailleurs, rappelé que le forum vise à exposer la méthodologie d’élaboration du plan, à définir le calendrier de sa réalisation et à écouter les interrogations des membres des conseils élus pour répondre aux aspirations des citoyens et ajuster les choix et les orientations.

Il a fait savoir que les services de son département accompagneront les autorités régionales dans l’élaboration du plan en question et ce conformément à une méthodologie scientifique permettant de remédier aux disparités régionales et favorisant la justice de développement. A noter le cinquième district représente plus de 47% du superficie totale du pays et où habite 11% de la population totale.