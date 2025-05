La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, a remis, vendredi à Monastir, 8 avis de financement de projets au profit des bénéficiaires du programme “Samida” pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violence, ainsi que 19 avis d’approbation de lancement de projets dans le cadre du programme “Raidet” pour l’entreprenariat féminin et l’investissement.

À cette occasion, la ministre a affirmé la volonté du ministère d’accompagner les bénéficiaires de ces programmes et de surmonter toutes les difficultés qu’elles pourraient rencontrer.

Elle a également assisté à une présentation des programmes d’insertion économique de la délégation régionale de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à Monastir durant la période 2018-2024, où 158 familles ont bénéficié du programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière, avec un budget total dépassant 722 000 dinars, 11 familles du programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire, avec plus de 49 000 dinars, et 12 familles du programme d’autonomisation économique des femmes victimes de violence, avec un coût total dépassant 830 000 dinars.

Le nombre d’avis d’approbation de financement de projets dans le cadre du programme national “Raidet” pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement à Monastir a atteint 201 avis au cours des années 2022, 2023 et 2024, soit une enveloppe de 1,833 million de dinars.

Au cours de sa visite de travail dans le gouvernorat de Monastir, Jebri s’est rendue au siège de l’association “Voix de l’Enfant et de la Femme” à Monastir, qui héberge 12 nourrissons et a récemment surmonté un déficit financier grâce à une aide obtenue dans le cadre d’un partenariat avec un hôtel, ce qui a permis la reprise des activités dans les ateliers de couture, de coiffure, de pâtisserie, et d’informatique, selon la responsable à délégation régionale Bahija Ben Abdelkader.

La ministre a pris connaissance de l’avancement des travaux de la première tranche de la réhabilitation du Centre intégré de la jeunesse et l’enfance à Monastir, qui ont atteint 60 %, avec un coût supérieur à 650 000 dinars.

Elle s’est également rendue au complexe de l’enfance à Sahline, dont les travaux de réhabilitation ont coûté 99 000 dinars et qui abrite 43 enfants pris en charge par l’État. Elle a visité le club pour enfants à Ouardanine, où un terrain en gazon synthétique, des gradins et une clôture sont en cours d’installation dans le cadre du programme de développement intégré, pour un coût de 381 000 dinars, avec une fin des travaux prévue d’ici la fin décembre prochain.