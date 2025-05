Le président de la République Kais Saïed a reçu, lundi, après-midi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zâafrani Zenzri.

Lors de cette réunion, cite un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a évoqué la question de la marche de nombre de services publics.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’impératif qu’il y a à opérer plusieurs réformes et révisions et à œuvrer notamment à ouvrir la porte des recrutements après avoir purgé l’administration de ceux qui s’y sont infiltrés et qui se sont servis de la responsabilité comme moyen pour se faire procurer des privilèges injustifiés dans un esprit de butin.

Sur un autre plan, le président Saïed a donné ses instructions en vue d’élaborer un projet de loi de finances pour l’année à venir s’inscrivant dans la perspective de la consécration du rôle social de l’Etat.