LONDRES, 4 mai 2025 (TAP) – Arsenal s’est fait renverser par Bournemouth (2-1) samedi à domicile, une rare défaite en Premier League qui tombe au plus mal, dans le sprint final et avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

Paris a perdu à Strasbourg avec ses remplaçants et Arsenal a perdu chez lui avec son équipe type, sur le même score, quatre jours avant leurs retrouvailles au Parc des princes.

“Croyez-y et emmenez-nous à Munich” (“Believe and take us to Munich”), avaient écrit des supporters samedi à l’Emirates sur une banderole, en référence à la finale européenne du 31 mai.

Au coup de sifflet final, pourtant, les tribunes avaient commencé à se vider, déçues par la prestation des Gunners.

Deuxième depuis fin décembre, Arsenal (2e, 67 pts) voit Manchester City (3e, 64 pts) revenir à trois points, à trois journées de la fin. Et Newcastle (4e, 62 pts) peut aussi se rapprocher s’il gagne dimanche à Brighton.

Les Londoniens marquent le pas en championnat, avec une seule victoire (et trois nuls) en cinq matches, et leur moral ne sera pas optimal contre le PSG.

Fidèle à ses principes, l’entraîneur avait pourtant aligné son équipe-type pour entretenir la dynamique sportive, plutôt que de jouer la carte de la rotation.