STRASBOURG, 4 mai 2025 (TAP) – Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain a concédé une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, samedi à Strasbourg (2-1), à quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal.

Privé de plusieurs cadres et largement remanié après sa victoire mardi dernier à Londres (1-0) en C1, le PSG a été surpris par une équipe de Strasbourg déterminée et opportuniste. Les locaux ont ouvert le score à la 20e minute sur un but contre son camp de Lucas Hernandez, avant que Félix Lemaréchal ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (45e+3). Le jeune Bradley Barcola a réduit l’écart dès le retour des vestiaires (46e), mais cela n’a pas suffi.

Malgré cette défaite, Paris reste intouchable au classement. En revanche, cette victoire permet à Strasbourg de grimper à la 4e place, avec 57 points, et de se replacer solidement dans la course à l’Europe à deux journées de la fin du championnat.

Ce revers ne devrait pas inquiéter les Parisiens, concentrés désormais sur leur grand objectif continental. Mais il rappelle aussi que la profondeur de banc, même prometteuse, reste vulnérable face à des équipes motivées comme le Racing.