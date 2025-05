DJEDDAH, 3 mai 2025 – C’est un moment historique pour le football saoudien. Le club d’Al-Ahli SC a remporté samedi soir la Ligue des champions Elite d’Asie 2025, s’imposant 2-0 face aux Japonais de Kawasaki lors d’une finale disputée au stade du Roi Abdallah, à Djeddah.

Le match s’est joué en première période. Galeno a ouvert le score à la 35e minute, suivi par Franck Kessié à la 42e, tous deux servis par un Roberto Firminho étincelant, auteur de deux passes décisives. L’international algérien Riyad Mahrez, titulaire, a également apporté sa touche dans ce match de très haut niveau.

Avec ce succès, Al-Ahli SC décroche le premier titre continental de son histoire, après deux échecs en finale, en 1986 et en 2012. Une consécration attendue de longue date par les supporters du club, qui ont célébré avec ferveur ce triomphe à domicile.

Face à une équipe japonaise de Kawasaki souvent dépassée, les hommes d’Al-Ahli ont su faire parler leur puissance collective, leur créativité offensive et leur maîtrise du rythme. Ce titre marque aussi une nouvelle ère pour le football saoudien, de plus en plus ambitieux sur la scène internationale.