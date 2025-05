La Tunisienne Maroua Bouzayani a remporté la médaille d’argent du 800 m, jeudi, lors de la deuxième journée des championnats arabes seniors d’athlétisme organisés à Oran (Algérie), en parcourant la distance en 2:06.18.

La médaille d’or est revenue à l’Algérienne Nesrine Abed (2:05.98) et celle de bronze à sa compatriote Ghania Rezik (2:09.73).

De son côté, Abdessalam Layouni a obtenu la médaille de bronze du 1500 m en parcourant la distance 4:11.85. Les deux premières places sont revenues aux Algériens Mohamed Drabli (4:11.55) et Zakaria Romdhani (4:11.74).

La deuxième journée des compétitions a vu également les athlètes tunisiens décrocher cinq autres médailles : 2 or par Nada Chroudi (heptathlon) et Inès Belgacem (400 m), 2 argent par Islem Kthiri (heptathlon) et Ghofrane Hmedi (lancer du disque), et une de bronze par Chaima Chouikh (lancer du disque).

Pour rappel, Imène Sebai a remporté, mercredi, la médaille d’or du 10.000 marche en 45 min 39 sec 55 cent (nouveau record national), tandis que Islem Kethiri a obtenu le bronze du lancer du javelot (35,68 m).

Au terme de cette journée, la Tunisie occupe la troisième place avec un total de 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze), derrière l’Algérie (9 or, 8 argent et 12 bronze) et l’Egypte (4 or, 3 argent, 2 bronze).