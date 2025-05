Le ciel de ce jeudi 2 mai s’annonce partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, avec un risque accru de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses, en particulier dans les régions de l’ouest du nord et du centre en fin de journée.

Côté vent, une orientation sud prédominera. Il sera relativement fort sur les côtes nord et le golfe de Gabès, alors qu’il soufflera de manière faible à modérée dans les autres zones. La mer sera agitée sur les côtes nord et le golfe de Gabès, mais moins mouvementée ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 24 et 29°C dans les régions côtières et les hauteurs, et grimperont jusqu’à 35°C à l’intérieur du pays, annonçant une chaleur estivale précoce pour cette période de l’année.

Les conditions sont propices à l’instabilité atmosphérique locale : prudence recommandée lors des déplacements en fin d’après-midi dans les zones concernées par les orages.