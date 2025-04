Les lutteurs et lutteuses tunisiens ont récolté 9 médailles (2 or, 1 argent et 5 bronze), au terme de la première journée des Championnats d’Afrique de Lutte gréco-romaine et féminine cadets, organisés à Casablanca au Maroc.

Les breloques d’or ont été l’œuvre de Mohamed Rayene Salhi chez les garçons-cadets (45 kg) et d’Emna Hammami (49 kg) dans la même catégorie chez les filles.

L’unique médaille d’argent du jour, elle est revenu à Mohamed Rabii Ben Salah (48 kg).

Quant aux médailles de bronze, elles sont été décrochées par Aziz Arfaoui (51 kg), Amenallah Jendoubi (65 kg), Mustapha Batnini (55 kg), Mohamed Ben Hamed (60 kg) et Mohamed Amine Ferchichi (80 kg) chez les garçons, ainsi que Melek Bouzayani (73 kg) chez les filles.

L’équipe de lutte gréco-romaine cadets a, pour sa part, remporté la Coupe de la 3e place.

A noter que la Tunisie participe à ces championnats avec 26 athlètes encadrés par les sélectionneurs Faten Hammami et Ezzedine Ajroudi.