Ce dimanche 27 avril 2025 à 17h15, le RC Lens accueillera l’AJ Auxerre au Stade Bollaert pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or, actuellement 8es avec 45 points, devront se montrer particulièrement solides pour espérer accrocher une place européenne, bien que leurs chances se réduisent. Après une victoire importante sur la pelouse du Stade Brestois (3-1) le week-end dernier, Lens reste mathématiquement en course, mais le chemin sera étroit.

De leur côté, les Bourguignons de l’AJ Auxerre, 11es avec 38 points, peuvent désormais évoluer sans pression après avoir assuré leur maintien en Ligue 1. Cependant, l’équipe est en mauvaise forme, avec deux défaites consécutives contre Lille (1-3) et Lyon (1-3).

Le match sera diffusé en direct sur DAZN à 17h15.