Les haltérophiles tunisiens ont décroché, mercredi, 13 nouvelles médailles (2 or, 8 argent et 3 bronze), lors de la deuxième journée des Championnats d’Afrique de la discipline, qui se déroulent à l’île Maurice.

Les médailles d’or ont été l’oeuvre de Karem Ben Hnia (73 kg) à l’épaulé-jeté et au total, en plus de la médaille d’argent à l’arraché, tandis que les autres médailles d’argent sont revenues à Ghofrane Belkhir (55 kg/3 médailles), Israa Bejaoui (59 kg/3 médailles) et à Ayoub Salem (67 kg/à l’épaulé-jeté).

Les médailles de bronze ont été obtenues par Eya Aouadi (55 kg) à l’épaulé-jeté, et Ayoub Salem (67 kg) à l’arraché et au total.

La Tunisie totalise, après deux journées de compétitions, 28 médailles (8 or, 12 argent et 8 bronze).