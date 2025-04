L’Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale face au Club Africain (3-1), pour prolonger le mano à mano en tête du classement avec l’US Monastir, large vainqueur de l’AS Soliman (3-0), dimanche pour le compte de la 27e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Dans le chaud derby de la capitale, le 142e entre les deux voisins, la formation de Bab Souika a affiché ses ambitions dès l’entame du match, parvenant à ouvrir le score à la 12e minute sur une belle tête de Hamza Jelassi.

A la 43e, l’arbitre portugais Rui Godinho a refusé un but au Club Africain à cause d’une main de Bilel Ait Malek, avant de valider un penalty suite à une faute de Mohamed Amine Tougai sur Hamza Khadhraoui juste avant la pause, que Hamdi Labidi se chargeait de transformer pour égaliser à 1 but partout.

Le tournant du match est intervenu à la 58e minute avec l’expulsion du gardien clubiste Ghayth Yeferni, coupable d’une main en dehors de sa surface pour empêcher Yan Sass de marquer. Entré en jeu, Wassim Maghzaoui a longtemps retardé l’échéance, mais a fini par céder sur un penalty de Rodrigo Rodriguez à la 85e (2-1).

En supériorité numérique, les protégés de Maher Kanzari ont scellé le sort du match dans le temps additionnel par une frappe splendide d’Achref Jabri des 30 mètres (3-1).

Grâce à cette victoire, l’Espérance de Tunis reste en tête du classement avec 59 points, à égalité avec l’US Monastir, tandis que le Club Africain qui recoit un coup d’arrêt après cinq journées sans défaite, se retrouve désormais en dehors du podium (4e) avec 53 points.

A Monastir, les protégés de Faouzi Benzarti n’ont laissé aucune chance à l’AS Soliman, l’emportant facilement (3-0). Aymen Harzi a ouvert le score dès la 5e minute, suivi de Hazem Mastouri (26e), désormais meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations, et de Mahmoud Ghorbal (36e).

Une victoire qui permet aux Usémites de rester au coude à coude avec l’Espérance de Tunis et de maintenir le suspense pour le titre. Soliman, de son côté, stagne à la 11e position avec 26 points.

Du côté de Gafsa, El Gawafel Sportive s’est donné de l’air en battant le CA Bizertin (2-0) grâce à des buts de Anouar Jouini dès la 2e minute et de Fayed Ben Hsine sur penalty (59e). Ce précieux succès permet aux Gafsiens de remonter à la 14e place, avec 21 points, à égalité avec l’AS Gabès, tout en restant sous la menace de la relégation avec seulement deux unités d’avance sur l’US Tataouine, lanterne rouge. Le CA Bizertin, pour sa part, est 9e avec 29 points, ex aequo avec l’Olympique de Béja.

Enfin, dans un duel crucial pour le maintien, l’US Ben Guerdane a surclassé l’AS Gabès (3-0) à domicile. Les buts ont été inscrits par Zied Machmoum (3e), Amour Loussoukou (38e) et Iyed Belwafi (90+4). Avec cette victoire, Ben Guerdane grimpe à la 12e place (24 pts), laissant son adversaire du jour à l’avant-dernière position (21 pts), toujours en grand danger.

Les résultats

Dimanche 20 avril

A Radès :

C. Africain 1 Hamdi Laabidi (45 sp)

Espérance ST 3 Hamza Jelassi (12), Silva Rodrigo (85 sp), Achraf Jabri (90+2)

A Monastir :

US Monastir 3 Aymen Harzi (5), Hazem Mastouri (26), Mahmoud Ghorbal (36)

AS Soliman 0

A Gafsa :

EGS Gafsa 2 Anouar Jouini (2), Fayed Ben Hsine (59 sp)

CA Bizertin 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 3 Zied Machmoum (3), Amour Loussoukou (38), Iyed Belwafi (90+4)

AS Gabès 0

Samedi 19 avril

Au Zouiten :

JS Omrane 1 Ahmed Hadhri (88)

ES Sahel 4 Rayane Anane (1), Firas Chawat (5, 24, 70)

A Bir Bouregba :

Olympique de Béja 0

Stade Tunisien 0

Au Taieb Mhiri :

CS Sfaxien 1 Hazem Haj Hassan (90)

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahia (80)

A Zarzis :

ES Zarzis 3 Nassim Douihech (4), Youssef Snana (6 et 50)

US Tataouine 0

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. US Monastir 59 27 17 8 2 41 10 +31

2. Espérance ST 59 27 17 8 2 51 22 +29

3. ES Sahel 54 26 17 3 6 39 20 +19

4. C. Africain 53 27 15 8 4 34 16 +18

5. ES Zarzis 50 27 15 5 7 33 24 +09

6. Stade Tunisien 45 27 12 9 6 27 19 +08

7. CS Sfaxien 38 27 9 11 7 29 18 +11

8. ES Metlaoui 36 27 9 9 9 26 25 +01

9. CA Bizertin 29 27 7 8 12 25 27 -02

10. O. Béja 29 27 7 8 12 19 27 -08

11. AS Soliman 26 27 6 8 13 16 37 -21

12. US Ben Guerdane 24 27 4 12 11 21 28 -07

13. JS Omrane 22 27 3 13 11 22 43 -21

14. EGS Gafsa 21 26 6 3 17 20 35 -15

15. AS Gabès 21 27 5 6 16 17 38 -21

16. US Tataouine 18 27 5 3 19 17 48 -31