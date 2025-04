Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a appelé, dimanche, tous les pays arabes à participer à la réunion régionale arabe de préparation au deuxième Sommet pour le développement social, qui se tiendra en Tunisie les 30 juin et 1er juillet 2025, conformément à la décision de la 44e session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales organisé au Bahreïn en novembre 2024.

Dans son intervention, lors de la réunion consacrée à la discussion de la feuille de route du deuxième Sommet mondial du développement social tenue au Qatar en marge de la 51e session de la Conférence arabe du travail, Issam Lahmar a souligné que la participation de tous les pays arabes à cette réunion est essentielle étant donné que la réalisation de la justice sociale constitue une priorité de l’action arabe commune, selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère des affaires sociales.

Ont également pris part à cette réunion, organisée à l’initiative de l’Organisation arabe du travail et de l’État du Qatar, hôte du Sommet, des ministres du Travail et des Affaires sociales, ainsi que des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs des pays arabes.

Lahmar a, en outre, souligné la nécessité de renforcer la participation de l’Organisation arabe du travail à la préparation de ce sommet, et d’élaborer une position arabe unifiée sur les thèmes inscrits à l’ordre du jour, notamment : l’éradication de la pauvreté, la promotion du travail décent et le renforcement de l’inclusion sociale.