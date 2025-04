Un forum sur l’innovation et l’entrepreneuriat aura lieu à Sfax les 23 et 24 avril en cours.

Organisé par l’Université de Sfax en collaboration avec l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, ce forum vise à promouvoir la créativité et l’innovation dans divers domaines, à encourager la création de nouvelles entreprises et à mettre en place une stratégie pour une relation durable entre l’université et l’entreprise.

L’événement réunira un panel d’entrepreneurs, de chercheurs, de décideurs, ainsi que plusieurs startups et institutions pionnières dans le domaine de l’innovation, afin d’échanger connaissances et expériences, et de renforcer la coopération entre tous les acteurs du secteur pour développer l’innovation tant au niveau régional que national.

Des conférences et des ateliers interactifs portant sur les technologies innovantes, l’innovation sociale, la transformation numérique, les modes de financement des projets innovants, ainsi que le développement de la recherche scientifique sont au programme de ce forum